Взрывы на Сумщине 6 мая — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 6 мая, атаковали пригород Сум баллистической ракетой. Предварительно, захватчики ударили по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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"Россияне атаковали пригород Сум около 17:30 Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой", — говорится в сообщении.

В Сумской ОВА отмечают, что последствия российской атаки уточняются.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты ударили по рынку "Барабашово" в Харькове. Враг разрушил более ста магазинов.

Кроме того, захватчики атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погиб человек.