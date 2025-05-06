Взрывы на Сумщине 6 мая — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

РФ ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумщины
Российские оккупанты во вторник, 6 мая, атаковали пригород Сум баллистической ракетой. Предварительно, захватчики ударили по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел пригорода Сум 6 мая
"Россияне атаковали пригород Сум около 17:30 Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой", — говорится в сообщении.
В Сумской ОВА отмечают, что последствия российской атаки уточняются.
Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты ударили по рынку "Барабашово" в Харькове. Враг разрушил более ста магазинов.
Кроме того, захватчики атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погиб человек.
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