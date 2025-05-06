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Головна Армія РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

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Дата публікації: 6 травня 2025 18:19
Вибухи на Сумщині 6 травня — окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 6 травня, атакували передмістя Сум балістичною ракетою. Попередньо загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Обстріл передмістя Сум 6 травня

"Росіяни атакували передмістя Сум близько 17:30. Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою", — йдеться у повідомленні.

У Сумській ОВА зазначають, що наслідки російської атаки уточнюються.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові. Ворог зруйнував понад сто магазинів.

Крім того, загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина. 

війна вибух Сумська область обстріли окупанти ракетний удар
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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