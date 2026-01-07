Генштаб обновил данные по ситуации на фронте 7 января — где боевые действия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российская федерация не прекращает атаки и наступление на Украину. Между тем украинские Силы обороны за прошедшие сутки удерживали позиции на фронте и отражали атаки противника, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки

За сутки на фронте произошло 221 боевое столкновение. Оккупационные войска применили широкий спектр средств поражения. Противник нанес два ракетных удара с использованием двух ракет, совершил 90 авиационных ударов и сбросил 236 управляемых авиационных бомб.

Также врагом на фронте постоянно использовались беспилотные системы. В целом зафиксировано применение около 6200 дронов-камикадзе. Кроме того, было зафиксировано 3288 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 123 осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары, в частности, попали районы Воздвижевки, Прилук, Юльевки, Зеленого и Верхней Терсы в Запорожской области, а также Гавриловки на Днепропетровщине.

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на направлениях фронта по состоянию на 7 января

На северном участке фронта, в частности на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в течение суток зафиксировано три боевых столкновения. Там враг нанес три авиационных удара, применил восемь управляемых авиабомб и совершил 82 обстрела, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Северо-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Активные боевые действия продолжались и на Южно-Слобожанском направлении, где украинские подразделения остановили 15 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки. На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону - атаки отбивались вблизи Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении зафиксировано 18 атак, во время которых враг пытался вклиниться в оборонительные порядки ВСУ вблизи Мирного, Заречного, Дерилово, Карповки, Среднего, а также в направлениях Дробышево, Ставков, Чернещины, Новосергиевки и Озерного. На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки в сторону Резниковки.

Шесть боевых столкновений произошло на Краматорском направлении в районах Васюковки, Часового Яра и в направлении Бондарного. Еще 18 атак враг совершил на Константиновском направлении — вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Клебан-Быка, а также в направлениях Степановки, Иванополье, Миколайполье и Софиевки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 44 атаки противника в районах Никаноровки, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филиала, а также в направлениях Кучерова Яра, Нового Шахтного, Гришино и Сухецкого.

На Александровском направлении противник совершил 13 атак вблизи Александрограда, Вербового, Сладкого и Злагоды, а также в направлениях Алексеевки и Ивановки. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 48 атак в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении наступательных действий противника в течение суток не зафиксировано. На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку российских войск в направлении Антоновского моста. В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

По итогам минувших суток потери российских оккупационных войск составили 1040 человек. Украинские воины также уничтожили большое количество техники: три танка, две боевые бронированные машины, а также 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 406 дронов оперативно-тактического уровня, 122 автомобиля и одну единицу специальной техники противника.

Напомним, тем временем российские войска начали использовать новые маскировочные сетки, которые очень хорошо помогают прятаться оккупантам на фронте.

Также СБУ провели успешную атаку по российским военным объектам.