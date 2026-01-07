Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті 7 січня — де бойові дії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська федерація не припиняє атаки та наступ на Україну. Тим часом українські Сили оборони протягом минулої доби утримували позиції на фронті та відбивали атаки противника, завдаючи йому значних втрат у живій силі й техніці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як змінилась ситуація на фронті за добу

За добу на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Окупаційні війська застосували широкий спектр засобів ураження. Противник завдав двох ракетних ударів із використанням двох ракет, здійснив 90 авіаційних ударів і скинув 236 керованих авіаційних бомб.

Також ворогом на фронті постійно використовувалися безпілотні системи. Загалом зафіксовано застосування близько 6200 дронів-камікадзе. Окрім того, було зафіксовано 3288 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 123 здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційні удари, зокрема, потрапили райони Воздвижівки, Прилук, Юльївки, Зеленого та Верхньої Терси у Запорізькій області, а також Гаврилівки на Дніпропетровщині.

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Що відбувається на напрямках фронту станом на 7 січня

На північному відтинку фронту, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, протягом доби зафіксовано три бойові зіткнення. Там ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосував вісім керованих авіабомб і здійснив 82 обстріли, один із яких — з реактивної системи залпового вогню.

Північно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Активні бойові дії тривали й на Південно-Слобожанському напрямку, де українські підрозділи зупинили 15 атак у районах Вовчанська, Стариці та Приліпки. На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону — атаки відбивалися поблизу Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку зафіксовано 18 атак, під час яких ворог намагався вклинитися в оборонні порядки ЗСУ поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього, а також у напрямках Дробишевого, Ставків, Чернещини, Новосергіївки та Озерного. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у бік Різниківки.

Шість бойових зіткнень відбулося на Краматорському напрямку в районах Васюківки, Часового Яру та у напрямку Бондарного. Ще 18 атак ворог здійснив на Костянтинівському напрямку — поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, а також у напрямках Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля та Софіївки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість штурмових дій зафіксована на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 44 атаки противника в районах Никанорівки, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії, а також у напрямках Кучерового Яру, Нового Шахового, Гришиного та Сухецького.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу Олександрограда, Вербового, Солодкого та Злагоди, а також у напрямках Олексіївки й Іванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак у районі Гуляйполя та в напрямках Добропілля, Варварівки, Зеленого і Прилук.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника протягом доби не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку російських військ у напрямку Антонівського мосту. Водночас на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

За підсумками минулої доби втрати російських окупаційних військ склали 1040 осіб. Українські воїни також знищили велику кількість техніки: три танки, дві бойові броньовані машини, а також 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 406 дронів оперативно-тактичного рівня, 122 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки противника.

Нагадаємо, тим часом російські війська почали використовувати нові маскувальні сітки, які дуже добре допомагають ховатися окупантам на фронті.

Також СБУ провели успішну атаку по російським військовим об'єктам.