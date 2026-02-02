Россия нанесла удар ФАБ-250 по дому в Донецкой области — погибли отец и сын

РФ ударила бомбой по дому в Донецкой области — погибли отец и сын
Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, нанесли удар авиабомбой "ФАБ-250" по жилому дому в Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате обстрела погибли отец и сын.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Российский обстрел Донецкой области 2 февраля
В результате российского удара по жилому дому, в котором проживала семья, погибли 44-летний отец и его 23-летний сын. Кроме того, ранения получили 42-летняя мать и двое детей в возрасте 11 и 16 лет.
Захватчики разрушили дом полностью.
"Семья в ноябре 2025 года была эвакуирована в Одесскую область, однако в декабре вернулась домой", — говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля российские оккупанты атаковали рынок в Харькове. В результате обстрела есть раненые.
Кроме того, сегодня под российским ударом снова оказалось угольное предприятие в Днепропетровской области.
