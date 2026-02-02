Росія вдарила ФАБ-250 по будинку на Донеччині — загинули батько й син

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, завдали удару авіабомбою "ФАБ-250" по житловому будинку в Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули батько та син.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Російський обстріл Донеччини 2 лютого

Внаслідок російського удару по житловому будинку, в якому проживала родина, загинули 44-річний батько та його 23-річний син. Крім того, поранення отримали 42-річна мати та двоє дітей віком 11 та 16 років.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Удар Росії по будинку в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Загарбники зруйнували будинок вщент.

Наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція

"Родина у листопаді 2025 року була евакуйована до Одеської області, однак у грудні повернулася додому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого російські окупанти атакували ринок у Харкові. Внаслідок обстрілу є поранені.

Крім того, сьогодні під російським ударом знову опинилося вугільне підприємство у Дніпропетровській області.