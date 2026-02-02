Росія вдарила ФАБ-250 по будинку на Донеччині — загинули батько й син

РФ вдарила бомбою по будинку на Донеччині — загинули батько й син
Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, завдали удару авіабомбою "ФАБ-250" по житловому будинку в Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули батько та син.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Російський обстріл Донеччини 2 лютого
Внаслідок російського удару по житловому будинку, в якому проживала родина, загинули 44-річний батько та його 23-річний син. Крім того, поранення отримали 42-річна мати та двоє дітей віком 11 та 16 років.
Загарбники зруйнували будинок вщент.
"Родина у листопаді 2025 року була евакуйована до Одеської області, однак у грудні повернулася додому", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого російські окупанти атакували ринок у Харкові. Внаслідок обстрілу є поранені.
Крім того, сьогодні під російським ударом знову опинилося вугільне підприємство у Дніпропетровській області.
