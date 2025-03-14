РФ использует против НАТО те же нарративы, что и перед войной в Украине

РФ создает условия для оправдания агрессии против НАТО — ISW
Кремлевские чиновники продолжают использовать нарративы, подобные тем, которые Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы создать информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 13 марта.
РФ готовится к оправданию возможной агрессии против НАТО
Помощник президента России и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном 13 марта, что НАТО "традиционно" использует угрозы в качестве основного инструмента в межгосударственных отношениях и что "европейское крыло" НАТО продолжает свою политику "блокирования" России в Балтийском регионе.
Патрушев утверждает, что Великобритания организует обострение ситуации со стороны НАТО в рамках усилий, направленных на срыв переговоров по Украине, а также попыток России и США нормализовать двусторонние отношения.
Патрушев также заявлял, что финское население, в отличие от финских властей, дружественно относится к России и что Великобритания одобрила решение финских властей "сделать все, чтобы лишить их страну (Финляндию. — Ред.) суверенитета".
Также Патрушев угрожающе заявил, что Финский залив имеет историческую "географическую принадлежность к России" и что "не следует забывать, что Финляндия была частью Российской империи". Кроме того, он утверждал, что Российская империя "уважала" и "сохраняла" финский народ и язык.
Аналитики ISW о нарративах Кремля в отношении НАТО
По мнению аналитиков ISW, Патрушев, вероятно, пытался сравнить нынешнюю войну России против Украины с советско-финской зимней войной 1939-1940 годов. Он утверждал, что Запад "снова превращает (Финляндию. — Ред.) в плацдарм" для агрессии против России.
Отмечается, что Кремль использует подобные фальшивые нарративы о дискриминации украинским правительством русскоязычных меньшинств в Украине и военные угрозы, которые Украина якобы представляет для России, чтобы оправдать вторжение Москвы в Украину.
В частности, заявления Патрушева о том, что Великобритания "руководит" якобы угрожающим поведением Финляндии и стран Балтии, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля, направленных на то, чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой и ослабить НАТО.
"Представляется, что Кремль использует тот же общий нарративный набор, который он использовал против Украины и других бывших советских республик, но корректирует свои нарративы, чтобы использовать любую напряженность в отношениях между западными странами", — объясняют аналитики Института изучения войны.
Напомним, что недавно президент Дональд Трамп заявил, что США и Украина обсуждали НАТО. Он отметил, что "все знают ответ на это".
Кроме того, Трамп также отметил, что НАТО стало намного мощнее. Дональд Трамп отметил, что это именно его заслуга.
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