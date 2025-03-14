РФ використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед війною в Україні

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Кремлівські чиновники продовжують використовувати наративи, подібні до тих, які Росія використовувала для виправдання свого вторгнення в Україну, щоб створити інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн-членів НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 березня.

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Помічник президента Росії й колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявив в інтерв'ю російському журналу "Национальная оборона", опублікованому 13 березня, що НАТО "традиційно" використовує погрози як основний інструмент у міждержавних відносинах і що "європейське крило" НАТО продовжує свою політику "блокування" Росії в Балтійському регіоні.

Патрушев стверджує, що Велика Британія організовує загострення ситуації з боку НАТО в межах зусиль, спрямованих на зрив переговорів щодо України, а також спроб Росії та США нормалізувати двосторонні відносини.

Патрушев також заявляв, що фінське населення, на відміну від фінської влади, дружньо ставиться до Росії й що Велика Британія схвалила рішення фінської влади "зробити все, щоб позбавити їхню країну (Фінляндію, — ред.) суверенітету".

Також Патрушев погрозливо заявив, що Фінська затока має історичну "географічну приналежність до Росії" і що "не слід забувати, що Фінляндія була частиною Російської імперії". Крім того, він стверджував, що Російська імперія "поважала" і "зберігала" фінський народ і мову.

Аналітики ISW про наративи Кремля щодо НАТО

На думку аналітиків ISW, Патрушев, ймовірно, намагався порівняти нинішню війну Росії проти України з радянсько-фінською зимовою війною 1939-1940 років. Він стверджував, що Захід "знову перетворює (Фінляндію, — ред.) на плацдарм" для агресії проти Росії.

Зазначається, що Кремль використовує подібні фальшиві наративи про дискримінацію українським урядом російськомовних меншин в Україні та військові загрози, які Україна нібито становить для Росії, щоб виправдати вторгнення Москви в Україну.

Зокрема, заяви Патрушева про те, що Велика Британія "керує" нібито загрозливою поведінкою Фінляндії та країн Балтії, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб вбити клин між Сполученими Штатами і Європою та послабити НАТО.

"Видається, що Кремль використовує той самий загальний наративний набір, який він використовував проти України та інших колишніх радянських республік, але коригує свої наративи, щоб використовувати будь-яку напруженість у відносинах між західними країнами", — пояснюють аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що США та Україна обговорювали НАТО. Він наголосив на тому, що "всі знають відповідь на це".

Крім того, Трамп також зазначив, що НАТО стало набагато потужнішим. Дональд Трамп наголосив на тому, що це саме його заслуга.