Ночная атака окупантов 28 декабря — сколько дронов сбило ПВО Украины

РФ снова атаковала дронами — есть попадания на девяти локациях
Российские оккупанты в ночь на 28 декабря атаковали Украину дронами. В результате обстрелов зафиксировано попадание 18 беспилотников на девяти локациях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 28 декабря
Российские захватчики атаковали Украину 48 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и другими.
Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 28 декабря под ударом России оказалась Одесса. Новини.LIVE показывали последствия обстрелов.
