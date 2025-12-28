Ночная атака окупантов 28 декабря — сколько дронов сбило ПВО Украины

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 28 декабря атаковали Украину дронами. В результате обстрелов зафиксировано попадание 18 беспилотников на девяти локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночная атака оккупантов 28 декабря

Российские захватчики атаковали Украину 48 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и другими.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных российских дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 28 декабря под ударом России оказалась Одесса. Новини.LIVE показывали последствия обстрелов.