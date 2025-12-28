Нічна атака окупантів 28 грудня — скільки дронів збила ППО України

Росія знову атакувала дронами — є влучання на девʼяти локаціях
Російські окупанти у ніч проти 28 грудня атакували Україну дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 18 безпілотників на девʼяти локаціях.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 28 грудня
Російські загарбники атакували Україну 48 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та іншими.
Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
