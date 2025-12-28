Нічна атака окупантів 28 грудня — скільки дронів збила ППО України

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 28 грудня атакували Україну дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 18 безпілотників на девʼяти локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів 28 грудня

Російські загарбники атакували Україну 48 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та іншими.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених російських дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

