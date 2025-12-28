Відео
Головна Армія Росія знову атакувала дронами — є влучання на девʼяти локаціях

Росія знову атакувала дронами — є влучання на девʼяти локаціях

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 12:25
Нічна атака окупантів 28 грудня — скільки дронів збила ППО України
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 28 грудня атакували Україну дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 18 безпілотників на девʼяти локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 28 грудня

Російські загарбники атакували Україну 48 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" та іншими.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Обстріл України 28 грудня
Кількість збитих та подавлених російських дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти атакували Харківську область. Зафіксовано значні руйнування інфраструктури.

Крім того, у ніч проти 28 грудня під ударом Росії опинилася Одеса. Новини.LIVE показували наслідки обстрілу.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
