РФ усилила производство "Шахедов" — подробности от ГУР

РФ усилила производство "Шахедов" — подробности от ГУР

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 00:46
Что известно о производстве "Шахедов" и других дронов россиянами
Андрей Юсов. Фото: УНІАН

Россияне стали изготавливать большее количество "Шахедов". Речь идет о 2 700 дронов ежемесячно.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил Галине Остаповец представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Читайте также:

Что известно о производстве дронов в РФ

Кроме ударных беспилотников, враг производит так называемые "обманки", которые не имеют боевой части, но заставляют украинских военных тратить средства и ресурсы.

"Мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары — это серьезный вызов для наших сил ПВО и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", — подчеркнул Юсов.

По его словам, россияне постоянно обновляют "Шахеды". В частности, недавно специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш сообщил о том, что российские военные запускают дроны с камерами и радиоуправлением.

"Случались разные модификации... И ракетный потенциал России тоже, к сожалению, увеличивается. Враг не жалеет средств, чтобы нас убивать", — подытожил эксперт.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию российским ударным дронам. Он отметил, что направление ПВО сейчас является приоритетным не только для военнослужащих, а для всего государства.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 сентября РФ атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела вспыхнул пожар на предприятии.

беспилотники обстрелы дроны война в Украине Шахед БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
