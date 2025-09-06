Что известно о производстве "Шахедов" и других дронов россиянами

РФ усилила производство "Шахедов" — подробности от ГУР
Россияне стали изготавливать большее количество "Шахедов". Речь идет о 2 700 дронов ежемесячно.
Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил Галине Остаповец представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Что известно о производстве дронов в РФ
Кроме ударных беспилотников, враг производит так называемые "обманки", которые не имеют боевой части, но заставляют украинских военных тратить средства и ресурсы.
"Мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары — это серьезный вызов для наших сил ПВО и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", — подчеркнул Юсов.
По его словам, россияне постоянно обновляют "Шахеды". В частности, недавно специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш сообщил о том, что российские военные запускают дроны с камерами и радиоуправлением.
"Случались разные модификации... И ракетный потенциал России тоже, к сожалению, увеличивается. Враг не жалеет средств, чтобы нас убивать", — подытожил эксперт.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию российским ударным дронам. Он отметил, что направление ПВО сейчас является приоритетным не только для военнослужащих, а для всего государства.
Также мы сообщали, что в ночь на 5 сентября РФ атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела вспыхнул пожар на предприятии.
Читайте Новини.LIVE!