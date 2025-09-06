Що відомо про виробництво "Шахедів" та інших дронів росіянами

Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Росіяни стали виготовляти більшу кількість "Шахедів". Йдеться про 2 700 дронів щомісяця.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив Галині Остаповець представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Що відомо про виробництво дронів у РФ

Крім ударних безпілотників, ворог виготовляє так звані "обманки", які не мають бойової частини, але змушують українських військових витрачати засоби й ресурси.

"Ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари — це серйозний виклик для наших сил ППО та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо", — наголосив Юсов.

За його словами, росіяни постійно оновлюють "Шахеди". Зокрема, нещодавно фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш повідомив про те, що російські військові запускають дрони з камерами й радіоуправлінням.

"Траплялися різні модифікації... І ракетний потенціал Росії теж, на жаль, збільшується. Ворог не шкодує коштів, аби нас убивати", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії російським ударним дронам. Він зазначив, що напрямок ППО наразі є пріоритетним не лише для військовослужбовців, а для всієї держави.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 5 вересня РФ атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві.