Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ посилила виробництво "Шахедів" — подробиці від ГУР

РФ посилила виробництво "Шахедів" — подробиці від ГУР

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 00:46
Що відомо про виробництво "Шахедів" та інших дронів росіянами
Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Росіяни стали виготовляти більшу кількість "Шахедів". Йдеться про 2 700 дронів щомісяця. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив Галині Остаповець представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про виробництво дронів у РФ

Крім ударних безпілотників, ворог виготовляє так звані "обманки", які не мають бойової частини, але змушують українських військових витрачати засоби й ресурси. 

"Ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари — це серйозний виклик для наших сил ППО та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо", — наголосив Юсов.

За його словами, росіяни постійно оновлюють "Шахеди". Зокрема, нещодавно фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш повідомив про те, що російські військові запускають дрони з камерами й радіоуправлінням.

"Траплялися різні модифікації... І ракетний потенціал Росії теж, на жаль, збільшується. Ворог не шкодує коштів, аби нас убивати", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії російським ударним дронам. Він зазначив, що напрямок ППО наразі є пріоритетним не лише для військовослужбовців, а для всієї держави.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 5 вересня РФ атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві.

безпілотники обстріли дрони війна в Україні Шахед БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації