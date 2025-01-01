Суд обязал РФ компенсировать семье из Черниговщины ущерб за поврежденное жилье

Разрушение после обстрела. Фото иллюстративное: ОК "Север"

Жилье семьи из Черниговской области получило повреждения из-за обстрелов в марте 2022 года. Чтобы взыскать с РФ материальный ущерб, потерпевшие обратились в суд.

Об этом говорится в решении, которое Черниговский районный суд Черниговской области принял 23 декабря.

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Детали дела

В судебных материалах отмечается, что 15 марта 2022 года семья истца понесла ущерб от военных действий РФ: в результате артиллерийских обстрелов потерпел разрушения их дом. После этого родным истца, в частности его несовершеннолетним детям, приходилось постоянно прятаться в бомбоубежищах и эвакуироваться с места жительства. Из-за постоянных стрессов эти люди испытывали значительные физические и психологические неудобства. К тому же, они потеряли работу и возможность жить полноценной жизнью.

Решение суда

Суд решил взыскать с РФ миллион гривен в качестве компенсации морального вреда, который понесла семья из Черниговщины. Также Россия должна оплатить более десяти тысяч гривен расходов на проведение судебно-строительной экспертизы, шесть тысяч гривен расходов на правовую помощь в пользу истца и десять тысяч гривен судебного сбора в пользу государства.

Решение приняли заочно. Его могут просмотреть, если в течение 30 дней ответчик подаст апелляцию. После этого срока приговор вступит в законную силу.

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