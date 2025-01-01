Суд зобов'язав РФ компенсувати родині з Чернігівщини збитки за пошкоджене житло

Руйнування після обстрілу. Фото ілюстративне: ОК "Північ"

Житло родини з Чернігівської області зазнало пошкоджень через обстріли в березні 2022 року. Аби стягнути з РФ матеріальну шкоду потерпілі звернулися до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Чернігівський районний суд Чернігівської області ухвалив 23 грудня.

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Деталі справи

У судових матеріалах зазначається, що 15 березня 2022 року родина позивача зазнала збитків від військових дій РФ: унаслідок артилерійського обстрілу зазнав руйнувань їхній будинок. Після цього сім'ї позивача, зокрема його неповнолітнім дітям, доводилося постійно ховатися в бомбосховищах і евакуюватися з місця проживання. Через постійні стреси ці люди зазнавали значних фізичних і психологічних незручностей. До того ж вони втратили роботу й можливість жити повноцінним життям.

Рішення суду

Суд вирішив стягнути з РФ мільйон гривень в якості компенсації моральної шкоди, якої зазнала родина з Чернігівщини. Також Росія має сплатити понад десять тисяч гривень витрат за проведення судово-будівельної експертизи, шість тисяч гривень витрат на правову допомогу на користь позивача і десять тисяч гривень судового збору на користь держави.

Рішення ухвалили заочно. Його можуть переглянути, якщо впродовж 30 днів відповідач подасть апеляцію. Після цього терміну вирок набуде законної сили.

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