Обстрел Киева 4 июля - российский удар повредил польское консульство, а Сикорский обратился к Трампу

РФ повредила консульство Польши в Киеве — Сикорский отреагировал
В пятницу, 4 июля, в результате массированного российского обстрела было повреждено консульство Польши в Киеве. На РФ должно быть усилено давление.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х.
Реакция на обстрел
Сикорский в своем сообщении обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал к жесткому давлению на российского диктатора Владимира Путина.
"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", — говорится в сообщении.
Глава польского МИД добавил, что массированный российский обстрел вызвал пожары и значительные повреждения, в частности в консульстве Польши в Киеве.
Также мы писали, что в ночь на 4 июля в результате массированной комбинированной атаки на Киев и область пострадали несколько отделений и сортировочное депо компании "Новая почта".
Ранее мы сообщали, что в Киеве после атаки работает более 530 спасателей. В результате российской атаки в столице пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.
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