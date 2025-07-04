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Главная Армия РФ повредила консульство Польши в Киеве — Сикорский отреагировал

РФ повредила консульство Польши в Киеве — Сикорский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:42
Обстрел Киева 4 июля - российский удар повредил польское консульство, а Сикорский обратился к Трампу
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

В пятницу, 4 июля, в результате массированного российского обстрела было повреждено консульство Польши в Киеве. На РФ должно быть усилено давление.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х.

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Реакция на обстрел

Сикорский в своем сообщении обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал к жесткому давлению на российского диктатора Владимира Путина.

"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", — говорится в сообщении.

Глава польского МИД добавил, что массированный российский обстрел вызвал пожары и значительные повреждения, в частности в консульстве Польши в Киеве.

Сікорський обстріл консульства у Києві
Сообщение Сикорского в Х.

Также мы писали, что в ночь на 4 июля в результате массированной комбинированной атаки на Киев и область пострадали несколько отделений и сортировочное депо компании "Новая почта".

Ранее мы сообщали, что в Киеве после атаки работает более 530 спасателей. В результате российской атаки в столице пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.

Киев владимир путин Дональд Трамп обстрелы война в Украине Радослав Сикорский
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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