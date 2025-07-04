Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ пошкодила консульство Польщі у Києві — Сікорський відреагував

РФ пошкодила консульство Польщі у Києві — Сікорський відреагував

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:42
Обстріл Києва 4 липня — російський удар пошкодив польське консульство, а Сікорський звернувся до Трампа
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

У п’ятницю, 4 липня, внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено консульство Польщі в Києві. На РФ має бути посилено тиск.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на платформі Х.

Реклама
Читайте також:

Реакція на обстріл

Сікорський у своєму повідомленні звернувся до президента США Дональда Трампа та закликав до жорсткого тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

"Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", — йдеться у повідомленні.

Глава польського МЗС додав, що масований російський обстріл спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема в консульстві Польщі в Києві.

Сікорський обстріл консульства у Києві
Повідомлення Сікорського в Х

Також ми писали, що у ніч проти 4 липня внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ та область постраждали кілька відділень та сортувальне депо компанії "Нова пошта".

Раніше ми повідомляли, що у Києві після атаки працює понад 530 рятувальників. Внаслідок російської атаки у столиці постраждали 23 людини, 14 із них були госпіталізовані.

Київ володимир путін Дональд Трамп обстріли війна в Україні Радослав Сікорський
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації