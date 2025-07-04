Обстріл Києва 4 липня — російський удар пошкодив польське консульство, а Сікорський звернувся до Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

У п’ятницю, 4 липня, внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено консульство Польщі в Києві. На РФ має бути посилено тиск.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на платформі Х.

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Реакція на обстріл

Сікорський у своєму повідомленні звернувся до президента США Дональда Трампа та закликав до жорсткого тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

"Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", — йдеться у повідомленні.

Глава польського МЗС додав, що масований російський обстріл спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема в консульстві Польщі в Києві.

Повідомлення Сікорського в Х

Також ми писали, що у ніч проти 4 липня внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ та область постраждали кілька відділень та сортувальне депо компанії "Нова пошта".

Раніше ми повідомляли, що у Києві після атаки працює понад 530 рятувальників. Внаслідок російської атаки у столиці постраждали 23 людини, 14 із них були госпіталізовані.