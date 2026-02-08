Видео
Україна
Видео

Главная Армия РФ почти 600 раз за сутки ударила по Запорожской области — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 09:43
Обстрел Запорожской области — РФ нанесла 577 ударов за сутки
Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Армия РФ в течение последних суток нанесла 577 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, а еще восемь — получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрелы Запорожской области за последние сутки

Федоров сообщил, что российские войска нанесли 24 авиационных удара по Желтым Кручам, Юрковке, Железнодорожному, Долинке, Чаривному, Гуляйпольскому, Новосолошиному, Любицкому, Барвиновке, Воздвижевке, Широкому, Верхней Терсе.

null
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: ОВА

Еще 297 БпЛА армия РФ выпустила по Вильнянску, Новониколаевке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Солодкому, Доброполью.

Кроме того, противник из РСЗО накрыл Гуляйполе, Малые Щербаки и Святопетровку.

Еще 253 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Солодкому, Доброполью.

По словам главы ОВА, поступило 67 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры

Напомним, 8 февраля во Львове были слышны взрывы. Российские войска выпустили на город ударные дроны.

А 7 февраля в результате атаки РФ на Ровенскую область погиб человек. Также есть раненые.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
