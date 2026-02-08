Обстріл Запорізької області — РФ завдала 577 ударів за добу

Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Армія РФ упродовж останньої доби завдала 577 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а ще восьмеро — отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що російські війська завдали 24 авіаційні удари по Жовтих Кручах, Юрківці, Залізничному, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новосолошиному, Любицькому, Барвінівці, Воздвижівці, Широкому, Верхній Терсі.

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: ОВА

Ще 297 БпЛА армія РФ випустила на Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля.

Крім того, ворог з РСЗВ накрив Гуляйполе, Малі Щербаки, та Святопетрівку.

Ще 253 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю.

За словами очільника ОВА, надійшло 67 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 8 лютого у Львові було чутно вибухи. Російські війська випустили на місто ударні дрони.

А 7 лютого внаслідок атаки РФ на Рівненщину загинув чоловік. Також є поранені.