Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ майже 600 разів за добу вдарила по Запорізькій області — є жертви

РФ майже 600 разів за добу вдарила по Запорізькій області — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 09:43
Обстріл Запорізької області — РФ завдала 577 ударів за добу
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Армія РФ упродовж останньої доби завдала 577 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а ще восьмеро — отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що російські війська завдали 24 авіаційні удари по Жовтих Кручах, Юрківці, Залізничному, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському,  Новосолошиному, Любицькому, Барвінівці, Воздвижівці, Широкому, Верхній Терсі.

null
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: ОВА

Ще 297 БпЛА армія РФ випустила на Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку,  Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля. 

Крім того, ворог з РСЗВ накрив Гуляйполе, Малі Щербаки, та Святопетрівку.

Ще 253 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю. 

За словами очільника ОВА, надійшло 67 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 8 лютого у Львові було чутно вибухи. Російські війська випустили на місто ударні дрони. 

А 7 лютого внаслідок атаки РФ на Рівненщину загинув чоловік. Також є поранені.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації