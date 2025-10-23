Видео
РФ начала теракты против мирного населения в оккупации — цель

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 17:36
обновлено: 18:14
Россия начала теракты в оккупации — чем это опасно
Российские оккупанты в украинском городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские спецслужбы начали теракты против мирного населения на временно оккупированных территориях. Враг проводит подобные операции, чтобы обвинить Украину.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления 23 октября.

Читайте также:

Недавно во временно оккупированном Луганске на улице взорвалась Bluetooth-колонка. Мужчина, который толкнул ее, потерял ногу. Сразу после этого российские пропагандисты заявили, что из колонки якобы играла песня "Океана Эльзы". Таким образом они намекали на "украинский след".

В то же время местные жители говорят, что причиной взрыва стала граната, которую взорвал мужчина из-за бытового конфликта.

"По данным источников, взрыв — постановка ФСБ. Перед инцидентом в Луганск прибыли сотрудники спецподразделения, которое занимается провокациями против движений сопротивления. Их задача — создать "картинку", якобы украинцы атакуют мирных жителей", — рассказали в ЦНС.

В ведомстве добавили, что в Луганске уже массово проверяют телефоны и подписки на украинские каналы. Отмечается, что оккупанты планируют серию фейковых "терактов" с украинской символикой, которые могут появляться в других оккупированных городах.

Жителей временно оккупированных территорий призвали быть осторожными и не приближаться к подозрительным предметам или технике в общественных местах.

Напомним, в оккупации украинцев травят опасными напитками. Россияне продают газировку, где есть ингредиенты, которые разрушают почки, печень и вызывают диарею.

Также мы писали, что в Крыму мужчину наказали за украинские песни. Суд обвинил его в "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
