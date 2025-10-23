Відео
Відео

РФ почала теракти проти мирного населення в окупації — яка мета

РФ почала теракти проти мирного населення в окупації — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:36
Оновлено: 18:14
Росія почала теракти в окупації — чим небезпечно
Російські окупанти в українському місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські спецслужби почали теракти проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Ворог проводить подібні операції, аби звинуватити Україну.

Про це повідомив Центр національного спротиву 23 жовтня. 

РФ вчиняє теракти в окупації

Нещодавно в тимчасово окупованому Луганську на вулиці вибухнула Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув її, втратив ногу. Одразу після цього російські пропагандисти заявили, що з колонки нібито грала пісня "Океану Ельзи". Таким чином вони натякали на "український слід".

Водночас місцеві жителі кажуть, що причиною вибуху стала граната, яку підірвав чоловік через побутовий конфлікт. 

"За даними джерел, вибух — постановка ФСБ. Перед інцидентом до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, який займається провокаціями проти рухів спротиву. Їхнє завдання — створити "картинку", нібито українці атакують мирних жителів", — розповіли в ЦНС. 

У відомстві додали, що в Луганську вже масово перевіряють телефони та підписки на українські канали. Зазначається, що окупанти планують серію фейкових "терактів" з українською символікою, які можуть з'являтись в інших окупованих містах. 

Жителів тимчасово окупованих територій закликали бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів чи техніки у громадських місцях.

Нагадаємо, в окупації українців труять небезпечними напоями. Росіяни продають газованку, де є інгредієнти, які руйнують нирки, печінку та викликають діарею.

Також ми писали, що в Криму чоловіка покарали за українські пісні. Суд звинуватив його у "дискредитації Збройних сил Російської Федерації".

теракт українці фейки росіяни окупація війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
