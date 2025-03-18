РФ хочет начать большое наступление на Украину — когда это может произойти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин хочет начать масштабное наступление на юге и востоке Украины. Это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во вторник, 18 марта.

Читайте также:

Россия готовит наступление на Украину

По словам Зеленского, российский диктатор Путин намерен начать наступление на Запорожье, Сумщине, Харьковщине и востоке Украины. Зеленский считает, что РФ намерена усиливать давление на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", — сказал глава государства.

Как пояснил Зеленский, Россия хочет максимально продвинуться вглубь украинских территорий, чтобы потом требовать прекращения огня уже на своих условиях. Путин делает все, чтобы занять более выгодные позиции.

"Он будет пробовать делать все это в ближайшие месяцы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что Россия не готова к реальному прекращению огня. По словам Зеленского, Путин не может пойти даже на первый шаг.

Также президент подчеркнул, что Украина будет отвечать, если РФ нарушит договоренности о 30-дневном прекращении атак на инфраструктуру.