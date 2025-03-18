РФ хоче почати великий наступ на Україну — коли це може статись

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін хоче розпочати масштабний наступ на півдні та сході України. Це може відбутись вже в найближчі місяці.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у вівторок, 18 березня.

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За словами Зеленського, російський диктатор Путін має намір розпочати наступ на Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та сході України. Зеленський вважає, що РФ має намір посилювати тиск на Україну.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", — сказав глава держави.

Як пояснив Зеленський, Росія хоче максимально просунутися вглиб українських територій, аби потім вимагати припинення вогню вже на своїх умовах. Путін робить все, аби зайняти вигідніші позиції.

"Він буде пробувати робити все це у найближчі місяці", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави заявив, що Росіян не готова до реального припинення вогню. За словами Зеленського, Путін не може піти навіть на перший крок.

Також президент наголосив, що Україна буде відповідати, якщо РФ порушить домовленості про 30-денне припинення атак на інфраструктуру.