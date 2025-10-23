Видео
Україна
Видео

РФ превращает холод в оружие — Зеленский о блэкаутах в Украине

Дата публикации 23 октября 2025 14:36
обновлено: 15:17
Отключение света в Украине — заявление Зеленского о блэкауте
Преидент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается превратить холод в оружие. Враг хочет, чтобы Украина пережила зиму в блэкауте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время участия в заседании Европейского совета 23 октября.

Удары России по энергосистеме Украины

Зеленский рассказал, что Россия хочет, чтобы Украина вошла в зиму в блэкауте.

"Большинство их ракетных и дроновых ударов направлены на уничтожение нормальной жизни в наших городах и общинах, чтобы заставить людей бежать или оставить их без электроэнергии", — сказал президент.

Напомним, из-за вражеских обстрелов 23 октября в 12 областях Украины действуют графики отключения света. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

А 21 октября оккупанты ударили по энергообъектам в Черниговской и Днепропетровской областях. Из-за этого многие потребители остались без света.

Владимир Зеленский электроэнергия обстрелы свет блэкаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
