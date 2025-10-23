Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ перетворює холод на зброю — Зеленський про блекаути в Україні

РФ перетворює холод на зброю — Зеленський про блекаути в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:36
Оновлено: 15:17
Відключення світла в Україні — заява Зеленського про блекаут
Преидент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перетворити холод на зброю. Ворог хоче, аби Україна пережила зиму в блекауті. 

Про це Володимир Зеленський повідомив під час участі в засіданні Європейської ради 23 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Удари Росії по енергосистемі України

Зеленський розповів, що Росія хоче, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті.

"Більшість їхніх ракетних і дронових ударів спрямовані на знищення нормального життя в наших містах і громадах, щоб змусити людей тікати або залишити їх без електроенергії", — сказав президент. 

Нагадаємо, через ворожі обстріли 23 жовтня у 12 областях України діють графіки відключення світла. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. 

А 21 жовтня окупанти вдарили енергооб'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через це багато споживачів залишились без світла. 

Володимир Зеленський електроенергія обстріли світло блекаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації