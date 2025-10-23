Відключення світла в Україні — заява Зеленського про блекаут

Преидент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перетворити холод на зброю. Ворог хоче, аби Україна пережила зиму в блекауті.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час участі в засіданні Європейської ради 23 жовтня.

Удари Росії по енергосистемі України

Зеленський розповів, що Росія хоче, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті.

"Більшість їхніх ракетних і дронових ударів спрямовані на знищення нормального життя в наших містах і громадах, щоб змусити людей тікати або залишити їх без електроенергії", — сказав президент.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 23 жовтня у 12 областях України діють графіки відключення світла. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

А 21 жовтня окупанти вдарили енергооб'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через це багато споживачів залишились без світла.