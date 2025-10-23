Відключення світла в Україні — заява Зеленського про блекаут

РФ перетворює холод на зброю — Зеленський про блекаути в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перетворити холод на зброю. Ворог хоче, аби Україна пережила зиму в блекауті.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час участі в засіданні Європейської ради 23 жовтня.
Удари Росії по енергосистемі України
Зеленський розповів, що Росія хоче, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті.
"Більшість їхніх ракетних і дронових ударів спрямовані на знищення нормального життя в наших містах і громадах, щоб змусити людей тікати або залишити їх без електроенергії", — сказав президент.
Нагадаємо, через ворожі обстріли 23 жовтня у 12 областях України діють графіки відключення світла. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
А 21 жовтня окупанти вдарили енергооб'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через це багато споживачів залишились без світла.
Читайте Новини.LIVE!