Атака на Украину 6 января — сколько дронов запустила РФ и сколько сбили силы ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

В ночь на 6 января российские оккупанты атаковали Украину 61 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений. Около 40 из них были "Шахеды".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил во вторник, 6 января.

Отчет Воздушных сил по сбиванию дронов. Фото: скриншот

Сколько дронов удалось сбить 6 января

Дроны запускали из Миллерово, Курска, Орла и временно оккупированной Донецкой области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА на шести локациях.

Напомним, за минувшие сутки россияне ударили по Запорожской области 856 раз.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "убивает слишком много людей".