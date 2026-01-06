Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" — як відпрацювали сили ППО

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" — як відпрацювали сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 09:11
Атака на Україна 6 січня — скільки дронів запустила РФ та скільки збили сили ППО
Мобільна група ППО. Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

У ніч на 6 січня російські окупанти атакували Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Близько 40 із них були "Шахеди."

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у вівторок, 6 січня.

Реклама
Читайте також:
ППО
Звіт Повітряних сил щодо збиття дронів. Фото: скриншот

Скільки дронів вдалося збити 6 січня

Дрони запускали з Міллєрово, Курська, Орла та тимчасово окупованої Донеччини. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шістьох локаціях.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вдарили по Запорізькій області 856 разів.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "вбиває забагато людей".

окупанти ППО дрони війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації