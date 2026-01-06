Атака на Україна 6 січня — скільки дронів запустила РФ та скільки збили сили ППО

Мобільна група ППО. Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

У ніч на 6 січня російські окупанти атакували Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Близько 40 із них були "Шахеди."

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у вівторок, 6 січня.

Звіт Повітряних сил щодо збиття дронів. Фото: скриншот

Скільки дронів вдалося збити 6 січня

Дрони запускали з Міллєрово, Курська, Орла та тимчасово окупованої Донеччини.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шістьох локаціях.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вдарили по Запорізькій області 856 разів.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "вбиває забагато людей".