Главная Армия РФ ночью атаковала БпЛА разных типов — сколько целей сбила ПВО

РФ ночью атаковала БпЛА разных типов — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 10:11
РФ ночью атаковала - было подавлено и сбито 37 вражеских БпЛА
Воин ВСУ из ПВО. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российская армия атаковала 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по разным направлениям фронта. Было подавлено и сбито 37 вражеских дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО - фото 1

Атаки по Украине 17 декабря

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Атаки были отражены по направлениям российских атак: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, Гвардейское — ТОТ АР Крым. Около 40 из этих атак — "шахиды".

РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО - фото 2
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — отмечает Командование Воздушных сил ВСУ.

Однако, в то же время, было зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях. Воздушные силы призывают соблюдать правила безопасности, потому что в воздушном пространстве Украины могут быть вражеские БпЛА.

Напомним, что РФ в течение суток продолжала обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, а также Покровскую и Миргородскую громады.

Ранее мы также информировали, что Россия продолжает обстреливать Одесскую область ударными БпЛА — в ночь на 17 декабря очередной целью врага стала гражданская инфраструктура.

