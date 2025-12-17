РФ ночью атаковала - было подавлено и сбито 37 вражеских БпЛА

Воин ВСУ из ПВО. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российская армия атаковала 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по разным направлениям фронта. Было подавлено и сбито 37 вражеских дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Атаки по Украине 17 декабря

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Атаки были отражены по направлениям российских атак: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, Гвардейское — ТОТ АР Крым. Около 40 из этих атак — "шахиды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — отмечает Командование Воздушных сил ВСУ.

Однако, в то же время, было зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях. Воздушные силы призывают соблюдать правила безопасности, потому что в воздушном пространстве Украины могут быть вражеские БпЛА.

Напомним, что РФ в течение суток продолжала обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, а также Покровскую и Миргородскую громады.

Ранее мы также информировали, что Россия продолжает обстреливать Одесскую область ударными БпЛА — в ночь на 17 декабря очередной целью врага стала гражданская инфраструктура.