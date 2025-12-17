Відео
Армія РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО

РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:11
РФ вночі атакувала — було подавлено та збито 37 ворожих БпЛА
Воїн ЗСУ з ППО. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російська армія атакувала 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів по різним напрямкам фронту.  Було подавлено та збито 37 ворожих дронів.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО - фото 1

Атаки по Україні 17 грудня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атаки біли відбіті за напрямками російських атак: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — рф., Гвардійське — ТОТ АР Криму. Близько 40 із цих атак — "шахеди".

РФ вночі атакувала БпЛА різних типів — скільки цілей збила ППО - фото 2
Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — зазначає Командування Повітряних сил ЗСУ.

Однак, у той же час, було зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях. Повітряні сили закликають дотримуватися правил безпеки, бо в повітряному просторі України можуть бути ворожі БпЛА. 

Нагадаємо, що РФ протягом доби продовжувала обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, а також Покровську й Миргородську громади. 

Раніше ми також інформували, що Росія продовжує обстрілювати Одещину ударними БпЛА — у ніч на 17 грудня черговою ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
