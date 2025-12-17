РФ вночі атакувала — було подавлено та збито 37 ворожих БпЛА

Воїн ЗСУ з ППО. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російська армія атакувала 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів по різним напрямкам фронту. Було подавлено та збито 37 ворожих дронів.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атаки по Україні 17 грудня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атаки біли відбіті за напрямками російських атак: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — рф., Гвардійське — ТОТ АР Криму. Близько 40 із цих атак — "шахеди".

Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — зазначає Командування Повітряних сил ЗСУ.

Однак, у той же час, було зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях. Повітряні сили закликають дотримуватися правил безпеки, бо в повітряному просторі України можуть бути ворожі БпЛА.

Нагадаємо, що РФ протягом доби продовжувала обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, а також Покровську й Миргородську громади.

Раніше ми також інформували, що Росія продовжує обстрілювати Одещину ударними БпЛА — у ніч на 17 грудня черговою ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.