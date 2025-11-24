Видео
Армия

Видео

Главная Армия РФ нанесла удар по Украине — сколько целей сбила ПВО ночью

РФ нанесла удар по Украине — сколько целей сбила ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 11:12
обновлено: 11:29
Атака РФ на Украину 24 ноября — сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Иллюстративное фото: ГПСУ

В ночь на 24 ноября российские оккупанты дронами атаковали Украину. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 24 ноября.

Атака РФ на Україну 24 листопада
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину — сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 24 ноября (с 19:00 23 ноября) российские войска атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Оккупанты запускали беспилотники с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, более 80 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Напомним, что 23 ноября оккупанты атаковали Харьков, в результате чего погибли четыре человека.

Также россияне обстреляли Харьковскую область — горела ферма, погибло около 60 голов свиней.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
