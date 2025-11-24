Атака РФ на Україну 24 листопада — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: ДПСУ

У ніч проти 24 листопада російські окупанти дронами атакували Україну. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 24 листопада.

Атака РФ на Україну — скільки дронів збила ППО

У ніч проти 24 листопада (з 19:00 23 листопада) російські війська атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, понад 80 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, що 23 листопада окупанти атакували Харків, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Також росіяни обстріляли Харківську область — горіла ферма, загинуло близько 60 голів свиней.