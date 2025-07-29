Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля — сводка Генштаба ВСУ

РФ пытается прорвать оборону Украины — сводка Генштаба
Продолжаются 1252-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону, однако несут значительные потери. Всего за минувшие сутки произошло 172 боестолкновения.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 29 июля.
Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений. Оккупанты нанесли 14 авиационных ударов и совершили 308 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз штурмовали позиции украинских защитников.
На Купянском за минувшие сутки произошло шесть российских атак. Украинские воины отражали штурмовые действия РФ в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.
На Лиманском направлении армия РФ атаковала 32 раза. Оккупанты пытались прорваться в оборону Украины.
На Северском защитники остановили четыре атаки оккупантов возле Григорьевки и в сторону Выемки.
На Краматорском захватчики один раз атаковали в направлении Предтечино.
На Торецком направлении захватчики совершили десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.
На Покровском украинские защитники остановили 57 штурмовых действий российских оккупантов.
На Новопавловском направлении оккупанты совершили 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении захватчики один раз пытались штурмовать позиции украинских воинов у населенного пункта Каменское.
На Приднепровском украинские воины отбили пять атак России.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском ситуация стабильная.
Напомним, 29 июля украинцы чтят День памяти погибших бойцов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
А недавно украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.
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