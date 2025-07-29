Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1252-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону, однако несут значительные потери. Всего за минувшие сутки произошло 172 боестолкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 29 июля.

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Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений. Оккупанты нанесли 14 авиационных ударов и совершили 308 обстрелов.

Северо-Слобожанское и Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз штурмовали позиции украинских защитников.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском за минувшие сутки произошло шесть российских атак. Украинские воины отражали штурмовые действия РФ в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 32 раза. Оккупанты пытались прорваться в оборону Украины.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском защитники остановили четыре атаки оккупантов возле Григорьевки и в сторону Выемки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском захватчики один раз атаковали в направлении Предтечино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении захватчики совершили десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском украинские защитники остановили 57 штурмовых действий российских оккупантов.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались штурмовать позиции украинских воинов у населенного пункта Каменское.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском украинские воины отбили пять атак России.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском ситуация стабильная.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 29 июля украинцы чтят День памяти погибших бойцов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

А недавно украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.