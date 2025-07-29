Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ пытается прорвать оборону Украины — сводка Генштаба

РФ пытается прорвать оборону Украины — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 09:03
Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля — сводка Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1252-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону, однако несут значительные потери. Всего за минувшие сутки произошло 172 боестолкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 29 июля.

Реклама
Читайте также:

Что происходит на всех направлениях фронта 29 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений. Оккупанты нанесли 14 авиационных ударов и совершили 308 обстрелов.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 29 липня
Северо-Слобожанское и Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз штурмовали позиции украинских защитников.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 29 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском за минувшие сутки произошло шесть российских атак. Украинские воины отражали штурмовые действия РФ в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

Ситуація на Купʼянському напрямку 29 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 32 раза. Оккупанты пытались прорваться в оборону Украины.

Ситуація на Лиманському напрямку 29 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском защитники остановили четыре атаки оккупантов возле Григорьевки и в сторону Выемки.

Ситуація на Сіверському напрямку 29 липня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском захватчики один раз атаковали в направлении Предтечино.

Ситуація на Краматорському напрямку 29 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении захватчики совершили десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

Ситуація на Торецькому напрямку 29 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском украинские защитники остановили 57 штурмовых действий российских оккупантов.

Ситуація на Покровському напрямку 29 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 29 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались штурмовать позиции украинских воинов у населенного пункта Каменское.

Ситуація на Оріхівському напрямку 29 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском украинские воины отбили пять атак России.

Ситуація на Придніпровському напрямку 29 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском ситуация стабильная.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 29 июля украинцы чтят День памяти погибших бойцов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

А недавно украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации