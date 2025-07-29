Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1252-га доба повномасштабної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують спроби прорвати оборону, однак зазнають значних втрат. Загалом за минулу добу сталося 172 боєзіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 29 липня.

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Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу відбулося десять боєзіткнень. Окупанти завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 308 обстрілів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському загарбники сім разів штурмували позиції українських захисників.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському за минулу добу сталося шість російських атак. Українські воїни відбивали штурмові дії РФ у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 32 рази. Окупанти намагалися прорватися в оборону України.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському захисники зупинили чотири атаки окупантів біля Григорівки та у бік Виїмки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському загарбники один раз атакували у напрямку Предтечиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку загарбники здійснили десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські захисники зупинили 57 штурмових дій російських окупантів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися штурмувати позиції українських воїнів біля населеного пункту Кам’янське.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському українські воїни відбили пʼять атак Росії.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському ситуація стабільна.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 липня українці вшановують День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

А нещодавно українські захисники звільнили від російських окупантів село Кіндратівка в Сумській області.