Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня — зведення Генштабу ЗСУ

РФ намагається прорвати оборону України — зведення Генштабу
Триває 1252-га доба повномасштабної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують спроби прорвати оборону, однак зазнають значних втрат. Загалом за минулу добу сталося 172 боєзіткнення.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 29 липня.
Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу відбулося десять боєзіткнень. Окупанти завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 308 обстрілів.
На Південно-Слобожанському загарбники сім разів штурмували позиції українських захисників.
На Купʼянському за минулу добу сталося шість російських атак. Українські воїни відбивали штурмові дії РФ у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.
На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 32 рази. Окупанти намагалися прорватися в оборону України.
На Сіверському захисники зупинили чотири атаки окупантів біля Григорівки та у бік Виїмки.
На Краматорському загарбники один раз атакували у напрямку Предтечиного.
На Торецькому напрямку загарбники здійснили десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.
На Покровському українські захисники зупинили 57 штурмових дій російських окупантів.
На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.
На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися штурмувати позиції українських воїнів біля населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському українські воїни відбили пʼять атак Росії.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському ситуація стабільна.
Нагадаємо, 29 липня українці вшановують День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
А нещодавно українські захисники звільнили від російських окупантів село Кіндратівка в Сумській області.
Читайте Новини.LIVE!