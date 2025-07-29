Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ намагається прорвати оборону України — зведення Генштабу

РФ намагається прорвати оборону України — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 09:03
Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня — зведення Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1252-га доба повномасштабної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують спроби прорвати оборону, однак зазнають значних втрат. Загалом за минулу добу сталося 172 боєзіткнення.  

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 29 липня.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається на усіх напрямках фронту 29 липня

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу відбулося десять боєзіткнень. Окупанти завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 308 обстрілів.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 29 липня
Північно-Слобожанський та Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському загарбники сім разів штурмували позиції українських захисників.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 29 липня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському за минулу добу сталося шість російських атак. Українські воїни відбивали штурмові дії РФ у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

Ситуація на Купʼянському напрямку 29 липня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 32 рази. Окупанти намагалися прорватися в оборону України.

Ситуація на Лиманському напрямку 29 липня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському захисники зупинили чотири атаки окупантів біля Григорівки та у бік Виїмки.

Ситуація на Сіверському напрямку 29 липня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському загарбники один раз атакували у напрямку Предтечиного.

Ситуація на Краматорському напрямку 29 липня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку загарбники здійснили десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Ситуація на Торецькому напрямку 29 липня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські захисники зупинили 57 штурмових дій російських окупантів. 

Ситуація на Покровському напрямку 29 липня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 29 липня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися штурмувати позиції українських воїнів біля населеного пункту Кам’янське.

Ситуація на Оріхівському напрямку 29 липня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському українські воїни відбили пʼять атак Росії.

Ситуація на Придніпровському напрямку 29 липня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському ситуація стабільна.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 липня українці вшановують День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

А нещодавно українські захисники звільнили від російських окупантів село Кіндратівка в Сумській області.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації