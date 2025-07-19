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Главная Армия РФ массированно атаковала Украину — сколько целей сбила ПВО

РФ массированно атаковала Украину — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 11:53
Обстрел Украины - сколько целей сбила ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 19 июля.

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Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 19 июля (с 19:30 18 июля) российские войска атаковали Украину 379 средствами воздушного нападения:

  • 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ (около 200 — "Шахеды");
  • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ВОТ Крыма);
  • 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков — Миллерово, РФ);
  • 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

  • 185 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 7 крылатых ракет Искандер-К;
  • 9 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Атака РФ
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград.

Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских войск на украинские мирные города и рассказал о последствиях.

ВСУ обстрелы ПВО война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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