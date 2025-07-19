Обстрел Украины - сколько целей сбила ПВО

РФ массированно атаковала Украину — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 19 июля.
Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 19 июля (с 19:30 18 июля) российские войска атаковали Украину 379 средствами воздушного нападения:
- 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ (около 200 — "Шахеды");
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ВОТ Крыма);
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков — Миллерово, РФ);
- 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Напомним, что в ночь на 19 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград.
Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских войск на украинские мирные города и рассказал о последствиях.
Читайте Новини.LIVE!