Обстріл України — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 липня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 19 липня.

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Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 19 липня (із 19:30 18 липня) російські війська атакували Україну 379 засобами повітряного нападу:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ (близько 200 — "Шахеди");

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., РФ, ТОТ Криму);

8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, РФ);

15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських військ на українські мирні міста та розповів про наслідки.