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Головна Армія РФ масовано атакувала Україну — скільки цілей збила ППО

РФ масовано атакувала Україну — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:53
Обстріл України — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 липня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 19 липня.

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Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 19 липня (із 19:30 18 липня) російські війська атакували Україну 379 засобами повітряного нападу:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ (близько 200 — "Шахеди");
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., РФ, ТОТ Криму);
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, РФ);
  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ). 

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Атака РФ
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських військ на українські мирні міста та розповів про наслідки.

ЗСУ обстріли ППО війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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