Обстріл України — скільки цілей збила ППО

РФ масовано атакувала Україну — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 19 липня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 19 липня.
Атака РФ на Україну — результати роботи ППО
У ніч на 19 липня (із 19:30 18 липня) російські війська атакували Україну 379 засобами повітряного нападу:
- 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ (близько 200 — "Шахеди");
- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., РФ, ТОТ Криму);
- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, РФ);
- 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).
Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:
- 185 ударних БпЛА типу Shahed;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 7 крилатих ракет Іскандер-К;
- 9 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Нагадаємо, що в ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград.
Згодом Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських військ на українські мирні міста та розповів про наслідки.
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