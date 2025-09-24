Россияне атаковали Днепропетровскую область — погиб человек

Спасатели на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В среду, 24 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Спасатели и медики на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Сегодня, 24 сентября, в течение дня российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате вражеского обстрела погиб 1 человек, еще 10 получили ранения.

Спасатель ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Под прицелом врага были Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Каменский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, промышленное предприятие и объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые ликвидировали подразделения ГСЧС.

Также чрезвычайники оказали домедицинскую помощь пострадавшим и транспортировали их в больницу.

Напомним, что недавно российские оккупанты атаковали спасателей на Сумщине.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Запорожье погибли три человека.