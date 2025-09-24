Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибшие и раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 20:49
Россияне атаковали Днепропетровскую область — погиб человек
Спасатели на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В среду, 24 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Спасатели и медики на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Сегодня, 24 сентября, в течение дня российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате вражеского обстрела погиб 1 человек, еще 10 получили ранения.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Спасатель ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Под прицелом врага были Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Каменский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, промышленное предприятие и объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые ликвидировали подразделения ГСЧС.

Также чрезвычайники оказали домедицинскую помощь пострадавшим и транспортировали их в больницу.

Напомним, что недавно российские оккупанты атаковали спасателей на Сумщине.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Запорожье погибли три человека.

россияне Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации