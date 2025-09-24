Росіяни атакували Дніпропетровщину — загинула людина

РФ масовано атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені
У середу, 24 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені серед цивільного населення.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки
Сьогодні, 24 вересня, протягом дня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 1 людина, ще 10 — зазнали поранень.
Під прицілом ворога були — Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Камʼянський райони. Зруйновані житлові будинки, господарські споруди, промислове підприємство та об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які ліквідували підрозділи ДСНС.
Також надзвичайники надали домедичну допомогу постраждалим та транспортували їх до лікарні.
