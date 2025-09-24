Росіяни атакували Дніпропетровщину — загинула людина

Рятeвальники на місці атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У середу, 24 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені серед цивільного населення.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники та медики на місці атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Сьогодні, 24 вересня, протягом дня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 1 людина, ще 10 — зазнали поранень.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Під прицілом ворога були — Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Камʼянський райони. Зруйновані житлові будинки, господарські споруди, промислове підприємство та об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які ліквідували підрозділи ДСНС.

Також надзвичайники надали домедичну допомогу постраждалим та транспортували їх до лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти атакували рятувальників на Сумщині.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Запоріжжя загинули троє людей.