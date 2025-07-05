Ситуация на фронте 5 июля — новая сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать агрессора, нанося ему серьезные потери по всей линии фронта. За сутки 4 июля произошло 183 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник совершил 4 ракетных и 74 авиаудара, применил 14 ракет и 117 управляемых авиабомб, а также 5250 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов — 6312, из них 118 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись, в частности, населенные пункты Середина-Буда (Сумская область), Ольховатка (Харьковская область), Кривой Рог (Днепропетровская область), Константиновка и Торское (Донецкая область), Малая Токмачка и Белогорье (Запорожье), Одрадокаменка (Херсонская область) и другие.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб

Украинские Силы обороны в ответ поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники врага, а также артиллерийские системы, ПВО, командный пункт БпЛА, склад боеприпасов и еще пять объектов логистики и управления.

Наиболее напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где оккупанты провели 66 атак. Штурмовые действия происходили в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб





На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиабомбы, и совершил 290 обстрелов, девять из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки и в сторону Русиного Яра и Яблоновки.



На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб

На направлениях Краматорском и Гуляйпольском боевых столкновений не зафиксировано, а на Волынском и Полесском — признаков формирования ударных группировок противника нет.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля Кривой Рог подвергся комбинированной воздушной атаке, есть раненые.

Также мы писали, что в Чугуеве Харьковской области зафиксировали попадание ударного БпЛА типа "Шахед".