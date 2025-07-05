Ситуація на фронті 5 липня — нове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Збройні Сили України продовжують стримувати агресора, завдаючи йому серйозних втрат по всій лінії фронту. За добу 4 липня відбулося 183 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби противник здійснив 4 ракетних і 74 авіаудари, застосував 14 ракет і 117 керованих авіабомб, а також 5250 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів — 6312, із них 118 — з реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали, зокрема, населені пункти Середина-Буда (Сумщина), Вільхуватка (Харківщина), Кривий Ріг (Дніпропетровщина), Костянтинівка та Торське (Донеччина), Мала Токмачка і Білогір’я (Запоріжжя), Одрадокам’янка (Херсонщина) та інші.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб

Українські Сили оборони у відповідь вразили 10 районів зосередження живої сили і техніки ворога, а також артилерійські системи, ППО, командний пункт БпЛА, склад боєприпасів та ще п’ять об’єктів логістики та управління.

Найбільш напруженою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де окупанти провели 66 атак. Штурмові дії відбувалися в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб





На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.



На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб

На напрямках Краматорському і Гуляйпільському бойових зіткнень не зафіксовано, а на Волинському та Поліському — ознак формування ударних угруповань противника немає.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня Кривий Ріг зазнав комбінованої повітряної атаки, є поранені.

Також ми писали, що в Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ударного БпЛА типу "Шахед".