Орешник разместят в Беларуси — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия готовится к размещению "Орешника" на территории Беларуси. Для НАТО это должно быть "легитимной целью".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Орешник" в Беларуси

"Следующий шаг — это подготовка площадки для размещения "Орешника" на территории Беларуси. Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", — сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Уже нельзя сказать, как говорил Лукашенко в начале большой войны, что Минск не контролирует запуск ракет и их местонахождение.

Зеленский напомнил, что на территории Беларуси появились ретрансляторы современных дронов "Шахед". Он пояснил, что это новая техника, которая помогает поражать украинскую энергетику и людей. Именно благодаря этим рентрасляторам идет корректировка.

"Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", — подчеркнул глава государства.

Обращение Зеленского к НАТО

Президент считает, что НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Он отметил, что Украина будет оценивать эту угрозу.

"Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", — сказал Владимир Зеленский.

Также он рассказал, что Беларусь и РФ говорят о совместных военных учениях. Украина будет следить за ходом событий и посмотрит, насколько они будут большими, ведь это большой риск для нашей страны, как и для самих белорусов.

Что такое "Орешник"

"Орешник" — это новейшая российская баллистическая ракета средней дальности, которая может запускаться с наземной мобильной установки. Она относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой.

Впервые упоминание об этом типе вооружения появилось в открытых источниках в 2024 году. В том же году, в ноябре, российские войска впервые ударили "Орешником" по инфраструктуре в Днепре.

Что известно о ракетах "Орешник" в России

В ночь на 9 января россияне ударили "Орешником" по Львовской области. Аналитики считают, что РФ пошла на такой шаг, чтобы запугать европейских партнеров и США, чтобы сдержать их от предоставления Украине гарантий безопасности.

Комментируя этот удар, в ЕС призвали вводить более жесткие санкции против России. Так, Кая Каллас заявила, что Владимир Путин не хочет мира и отвечает на дипломатические усилия еще большим количеством ракет и ударов.

В то же время Служба внешней разведки Украины выяснила, что на вооружении российской армии находится не более 3-4 ракет типа "Орешник". Кремль планирует запустить их в серийное производство только в 2026 году, рассчитывая изготавливать по пять единиц в год.