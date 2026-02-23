Орєшнік хоче розмістити РФ в Білорусі — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія готує у Білорусі майданьчик, аби розмістити на території країни "Орєшнік". Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вже не викрутиться, що це не залежить від нього.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

"Орєшнік" в Білорусі

"Наступний крок — це підготовка майданчика для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі. Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", — сказав президент.

Він наголосив, що зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як казав Лукашенко на початку великої війни, що Мінськ не контролює запуск ракет і їхнє місцеперебування.

Зеленсьикий нагадав, що на території Білорусі з'явилися ретранслятори сучасних дронів "Шахед". Він пояснив, що це нова техніка, яка допомагає вражати українську енергетику та людей. Саме завдяким цим рентрасляторам йде коригування.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", — підкреслив глава держави.

Звернення Зеленського до НАТО

Президент вважає, що НАТО повинно дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль. Він зазначив, що Україна буде оцінювати цю загрозу.

"Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "Орєшнік" на територію Білорусі", — сказав Володимир Зеленський.

Також він розповів, що Білорусь і РФ говорять про спільні військові навчання. Україна буде стежити за перебігом подій і подивиться, наскільки вони будуть великими, адже це великий ризик для нашої країни, як і для самих білорусів.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — це новітня російська балістична ракета середньої дальності, яка може запускатися з наземної мобільної установки. Вона належить до класу "земля-земля" та, за наявними даними, може оснащуватися як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

Вперше згадка про цей тип озброєння з'явилась у відкритих джерелах 2024 року. Того ж року, у листопаді, російські війська вперше вдарили "Орєшніком" по інфраструктурі у Дніпрі.

Що відомо про ракети "Орєшнік" в Росії

У ніч проти 9 січня росіяни вдарили "Орєшніком" по Львівській області. Аналітики вважають, що РФ пішла на такий крок, аби залякати європейських партнерів і США, аби стримати їх від надання Україні гарантій безпеки.

Коментуючи цей удар, в ЄС закликали запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії. Так, Кая Каллас заявила, що Володимир Путін не хоче миру і відповідає на дипломатичні зусилля ще більшою кількістю ракет та ударів.

Водночас Служба зовнішньої розвідки України з'ясувала, що на озброєнні російської армії перебуває не більше 3–4 ракет типу "Орєшнік". Кремль планує запустити їх у серійне виробництво лише у 2026 році, розраховуючи виготовляти по п’ять одиниць на рік.