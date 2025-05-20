Переговоры РФ и Украины — Путин хочет выиграть время

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время диалога украинский лидер подчеркнул, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 20 мая.

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Зеленский рассказал, что во время разговора президенты проинформировали друг друга об их контактах с партнерами и обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер подчеркнул, что главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.

"Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны", — подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что война должна закончиться за столом переговоров, где должны быть четкие и реалистичные предложения. По словам главы государства, Украина готова к любым форматам переговоров, лишь бы они дали результат. Однако, если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, то последствия должны быть жестокие.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 20 мая, запланированы разговоры также с другими партнерами.

Напомним, 19 мая Трамп провел разговор с Зеленским перед звонком Путину. Они поговорили о конкретных шагах для окончания войны.

Незадолго украинский лидер раскрыл детали двух звонков с президентом США. Рассматривались вопросы об усилении санкций против РФ.