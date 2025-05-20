Переговори РФ і України — Путін хоче виграти час

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час діалогу український лідер наголосив, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram 20 травня.

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Розмова Зеленського і Стубба

Зеленський розповів, що під час розмови президенти поінформували один одного про їхні контакти з партнерами та обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер наголосив, що головне, аби дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.

"Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", — підкреслив президент України.

Крім того, Зеленський зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, де мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. За словами глави держави, Україна готова до будь-яких форматів переговорів, аби вони дали результат. Однак, якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, то наслідки мають бути жорстокі.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 20 травня, заплановані розмови також з іншими партнерами.

Нагадаємо, 19 травня Трамп провів розмову із Зеленським перед дзвінком Путіну. Вони поговорили про конкретні кроки для закінчення війни.

Незадовго український лідер розкрив деталі двох дзвінків з президентом США. Розглядалися питання про посилення санкцій проти РФ.