Обстрел Херсона 8 февраля — россияне ударили по городу из РСЗО

Пожар после обстрела Херсона. Фото: ГСЧС

Российские войска 8 февраля осуществили массированный обстрел Херсона из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и Херсонский городской совет.

Обстрелы Херсона 8 февраля

Спасатели рассказали, что под прицелом врага был Корабельный район Херсона. Там возникли масштабные пожары и разрушения. По разным адресам загорелись частные жилые дома, нежилое и складское здания, гараж, а также многоквартирный дом.

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Херсона. Фото: ГСЧС

Пожар в Херсоне после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Херсона. Фото: ГСЧС

"Во время ликвидации последствий атаки чрезвычайники спасли двух женщин: одну деблокировали из-под завалов частного дома, другую — из поврежденной квартиры", — говорится в сообщении.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, пожарные укротили все возгорания.

В то же время в горсовете сообщили, что сейчас известно о семи пострадавших. Это женщины разного возраста — от 44 до 86 лет.

Отмечается, что пострадавшим медики оказали необходимую помощь на месте. У всех контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

"Трех раненых доставили в больницу. 68-летняя херсонка получила взрывную травму и ожоги руки, ног, дыхательных путей. У женщины 86 лет контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая, а также осколочное ранение правого бедра. 44-летняя потерпевшая предварительно получила взрывную травму. Медики продолжают дообследование", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшая и раненые.

Также вчера под вражеским огнем оказался запад Украины. Армия РФ атаковала энергетику страны.