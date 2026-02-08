Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ з РСЗВ вдарила по Херсону — є постраждалі, масштабні пожежі й руйнування

РФ з РСЗВ вдарила по Херсону — є постраждалі, масштабні пожежі й руйнування

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 08:44
Обстріл Херсона 8 лютого — росіяни вдарили по місту з РСЗВ
Пожежа після обстрілу Херсону. Фото: ДСНС

Російські війська 8 лютого здійснили масований обстріл Херсона з з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та Херсонську міську раду

Реклама
Читайте також:

Обстріли Херсона 8 лютого

Рятувальники розповіли, що під прицілом ворога був Корабельний район Херсона. Там виникли масштабні пожежі та руйнування. За різними адресами загорілися приватні житлові будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також багатоквартирний будинок.

РФ атакувала Херсон 8 лютого
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС
Удар по Херсону 8 лютого
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Атака на Херсон 8 лютого
Наслідки обстрілів Херсона. Фото: ДСНС
Обстріл Херсона 8 лютого
Пожежа в Херсоні після атаки РФ. Фото: ДСНС
Обстріл Херсона
Наслідки обстрілів Херсона. Фото: ДСНС

"Під час ліквідації наслідків атаки надзвичайники врятували двох жінок: одну деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу — з пошкодженої квартири", — йдеться у повідомленні. 

Попри складну безпекову ситуацію, вогнеборці приборкали всі займання. 

Водночас у міськраді повідомили, що наразі відомо про сімох постраждалих. Це жінки різного віку — від 44 до 86 років.

Зазначається, що потерпілим медики надали необхідну допомогу на місці. В усіх контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Трьох поранених доставили до лікарні. 68-річна херсонка дістала вибухову травму та опіки руки, ніг, дихальних шляхів. У жінки 86 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова, а також уламкове поранення правого стегна. 44-річна потерпіла попередньо отримала вибухову травму. Медики продовжують дообстеження", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Також вчора під ворожим вогнем опинився захід України. Армія РФ атакувала енергетику країни. 

зброя Херсон пожежа обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації