Обстріл Херсона 8 лютого — росіяни вдарили по місту з РСЗВ

Пожежа після обстрілу Херсону. Фото: ДСНС

Російські війська 8 лютого здійснили масований обстріл Херсона з з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та Херсонську міську раду.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Херсона 8 лютого

Рятувальники розповіли, що під прицілом ворога був Корабельний район Херсона. Там виникли масштабні пожежі та руйнування. За різними адресами загорілися приватні житлові будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також багатоквартирний будинок.

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: ДСНС

Пожежа в Херсоні після атаки РФ. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: ДСНС

"Під час ліквідації наслідків атаки надзвичайники врятували двох жінок: одну деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу — з пошкодженої квартири", — йдеться у повідомленні.

Попри складну безпекову ситуацію, вогнеборці приборкали всі займання.

Водночас у міськраді повідомили, що наразі відомо про сімох постраждалих. Це жінки різного віку — від 44 до 86 років.

Зазначається, що потерпілим медики надали необхідну допомогу на місці. В усіх контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Трьох поранених доставили до лікарні. 68-річна херсонка дістала вибухову травму та опіки руки, ніг, дихальних шляхів. У жінки 86 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова, а також уламкове поранення правого стегна. 44-річна потерпіла попередньо отримала вибухову травму. Медики продовжують дообстеження", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Також вчора під ворожим вогнем опинився захід України. Армія РФ атакувала енергетику країни.