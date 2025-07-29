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Главная Армия РФ игнорирует инициативы Украины, ударяя по городам, — Шмыгаль

РФ игнорирует инициативы Украины, ударяя по городам, — Шмыгаль

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 18:23
РФ игнорирует предложения Украины о прекращении огня - заявление Шмыгаля
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет настоящего устойчивого мира. Однако Россия регулярно обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram во вторник, 29 июля.

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Прекращение огня в Украине

"Украина как никто стремится к миру. Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина, как и Европа, и США, и весь цивилизованный мир, хочет настоящего устойчивого мира", — говорится в сообщении.

Наслідки російського ракетного удару по пенітенціарному закладу у Запорізькій області
Спасение пострадавшего в результате атаки. Фото: ГСЧС
Руйнування після атаки російських військ на цивільну лікарню у Кам’янському
Повреждения в больнице. Фото: ГСЧС

В то же время Россия продолжает обстрелы, которые уносят жизни гражданских. Так, сегодня ночью российские КАБы атаковали пенитенциарное учреждение в Запорожской области — многие люди погибли, десятки ранены.

Медики надають допомогу постраждалим після російського обстрілу
Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС
Пожежники ліквідовують наслідки нічного обстрілу в Запорізькій області
Спасатели разбирают завалы после атаки. Фото: ГСЧС
Харківщина: місце трагедії після удару РСЗВ по мирних жителях
Горящий дом в результате удара РФ. Фото: ГСЧС

Также произошел ракетный удар по городу Каменское на Днепропетровщине, под прицелом врага оказалась обычная больница. Среди погибших в результате обстрела беременная женщина.

На Харьковщине россияне ударили из РСЗО по месту в селе Новоплатоновка, куда люди пришли за гуманитарной помощью. Известно о пяти погибших.

Зруйнована будівля та загиблі люди після нічного ракетного удару Росії
Люди, которые погибли на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС
Ворог вночі 29 липня знову атакував Україну - наслідки
Уничтоженное здание. Фото: ГСЧС

"Типичная Россия и ее типичный ответ на мирные инициативы. Мы должны заставить агрессора остановить эти ежедневные убийства. Сильный совместный ответ, больше оружия, жесткое санкционное давление является одним из ключей к завершению этих ужасов", — добавил Шмыгаль.

Он выразил благодарность всем, кто помогает и поддерживает Украину.

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Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, глава управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE заявил, что за месяц от атак дронов РФ пострадали более 60 человек, еще семеро — погибли.

А в Каменском Днепропетровской области ночью вражеская ракета попала в роддом, в результате чего погибла беременная девушка.

Денис Шмыгаль обстрелы война в Украине атака прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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