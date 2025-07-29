РФ игнорирует предложения Украины о прекращении огня - заявление Шмыгаля

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет настоящего устойчивого мира. Однако Россия регулярно обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram во вторник, 29 июля.

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"Украина как никто стремится к миру. Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина, как и Европа, и США, и весь цивилизованный мир, хочет настоящего устойчивого мира", — говорится в сообщении.

Спасение пострадавшего в результате атаки. Фото: ГСЧС

Повреждения в больнице. Фото: ГСЧС

В то же время Россия продолжает обстрелы, которые уносят жизни гражданских. Так, сегодня ночью российские КАБы атаковали пенитенциарное учреждение в Запорожской области — многие люди погибли, десятки ранены.

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы после атаки. Фото: ГСЧС

Горящий дом в результате удара РФ. Фото: ГСЧС

Также произошел ракетный удар по городу Каменское на Днепропетровщине, под прицелом врага оказалась обычная больница. Среди погибших в результате обстрела беременная женщина.

На Харьковщине россияне ударили из РСЗО по месту в селе Новоплатоновка, куда люди пришли за гуманитарной помощью. Известно о пяти погибших.

Люди, которые погибли на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС

Уничтоженное здание. Фото: ГСЧС

"Типичная Россия и ее типичный ответ на мирные инициативы. Мы должны заставить агрессора остановить эти ежедневные убийства. Сильный совместный ответ, больше оружия, жесткое санкционное давление является одним из ключей к завершению этих ужасов", — добавил Шмыгаль.

Он выразил благодарность всем, кто помогает и поддерживает Украину.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, глава управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE заявил, что за месяц от атак дронов РФ пострадали более 60 человек, еще семеро — погибли.

А в Каменском Днепропетровской области ночью вражеская ракета попала в роддом, в результате чего погибла беременная девушка.