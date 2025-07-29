РФ ігнорує пропозиції України щодо припинення вогню — заява Шмигаля

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна хоче справжнього сталого миру. Однак Росія регулярно обстрілює Україну, вбиваючи мирних мешканців.

Про це Шмигаль написав у Telegram у вівторок, 29 липня.

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"Україна як ніхто прагне миру. Президент Зеленський вкотре наголосив, що Україна, як і Європа, і США, і весь цивілізований світ, хоче справжнього сталого миру", — йдеться у повідомленні.

Порятунок постраждалого внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Пошкодження у лікарні. Фото: ДСНС

Водночас Росія продовжує обстріли, які забирають життя цивільних. Так, сьогодні вночі російські КАБи атакували пенітенціарний заклад в Запорізькій області — багато людей загинуло, десятки поранені.

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали після атаки. Фото: ДСНС

Палаючий внаслідок удару РФ будинок. Фото: ДСНС

Також стався ракетний удар по місту Кам’янське на Дніпропетровщині, під прицілом ворога опинилася звичайна лікарня. Серед загиблих внаслідок обстрілу вагітна жінка.

На Харківщині росіяни вдарили з РСЗВ по місцю в селі Новоплатонівка, куди люди прийшли за гуманітарною допомогою. Відомо про п'ятьох загиблих.

Люди, які загинули на місці атаки РФ. Фото: ДСНС

Знищена будівля. Фото: ДСНС

"Типова Росія і її типова відповідь на мирні ініціативи. Ми маємо примусити агресора зупинити ці щоденні вбивства. Сильна спільна відповідь, більше зброї, жорсткий санкційний тиск є одним із ключів до завершення цих жахіть", — додав Шмигаль.

Він висловив вдячність усім, хто допомагає та підтримує Україну.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, голова управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE заявив, що за місяць від атак дронів РФ постраждали понад 60 людей, ще семеро — загинули.

А в Кам'янському на Дніпропетровщині вночі ворожа ракета влучила у пологовий будинок, внаслідок чого загинула вагітна дівчина.