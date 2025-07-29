РФ ігнорує пропозиції України щодо припинення вогню — заява Шмигаля

РФ ігнорує мирні ініціативи України, б'ючи по містах, — Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна хоче справжнього сталого миру. Однак Росія регулярно обстрілює Україну, вбиваючи мирних мешканців.
Про це Шмигаль написав у Telegram у вівторок, 29 липня.
Припинення вогню в Україні
"Україна як ніхто прагне миру. Президент Зеленський вкотре наголосив, що Україна, як і Європа, і США, і весь цивілізований світ, хоче справжнього сталого миру", — йдеться у повідомленні.
Водночас Росія продовжує обстріли, які забирають життя цивільних. Так, сьогодні вночі російські КАБи атакували пенітенціарний заклад в Запорізькій області — багато людей загинуло, десятки поранені.
Також стався ракетний удар по місту Кам’янське на Дніпропетровщині, під прицілом ворога опинилася звичайна лікарня. Серед загиблих внаслідок обстрілу вагітна жінка.
На Харківщині росіяни вдарили з РСЗВ по місцю в селі Новоплатонівка, куди люди прийшли за гуманітарною допомогою. Відомо про п'ятьох загиблих.
"Типова Росія і її типова відповідь на мирні ініціативи. Ми маємо примусити агресора зупинити ці щоденні вбивства. Сильна спільна відповідь, більше зброї, жорсткий санкційний тиск є одним із ключів до завершення цих жахіть", — додав Шмигаль.
Він висловив вдячність усім, хто допомагає та підтримує Україну.
Нагадаємо, голова управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE заявив, що за місяць від атак дронів РФ постраждали понад 60 людей, ще семеро — загинули.
А в Кам'янському на Дніпропетровщині вночі ворожа ракета влучила у пологовий будинок, внаслідок чого загинула вагітна дівчина.
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