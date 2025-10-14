Россия готовится к войне с НАТО - Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили. Фото: РБК-Украина

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что Россия вполне может готовиться к прямому столкновению. На этот раз — со странами НАТО.

Об этом он сказал в эфире программы День.LIVE.

Россия готовится к войне с НАТО

По словам Мамулашвили, история действий российской армии свидетельствует об определенной закономерности — свои войны Москва обычно начинает под предлогом "миротворческих операций" или с участием так называемых "зеленых человечков".

Именно так, подчеркнул он, начинались конфликты в Грузии, а впоследствии и в Украине.

"Так Россия начинает войны на практике — с миротворческими силами, "зелеными человечками". Так все началось в Грузии. Так это началось и в Украине", — отметил Мамулашвили.

Он убежден, что нынешнее перевооружение Российской Федерации может быть подготовкой к новой масштабной агрессии, на этот раз — против стран Альянса.

Командир "Грузинского легиона" отметил, что государствам НАТО следует максимально поддерживать Украину оружием, ведь, по его словам, это поможет предотвратить войну на территории самих членов Альянса. Особенно важной, считает Мамулашвили, является помощь от тех государств, которые непосредственно граничат с Украиной и Россией.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна поддерживает идею сбития российских ракет и дронов над территорией Украины, чтобы предотвратить распространение угрозы на соседние государства, однако для этого нужно решение НАТО.

Ранее мы также информировали, что в немецком городе Гайленкирхен, где расположена стратегическая авиабаза НАТО, заметили пролет неизвестного беспилотника в зоне, где полеты запрещены.