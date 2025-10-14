Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ готується до великої війни — Мамулашвілі зробив попередження

РФ готується до великої війни — Мамулашвілі зробив попередження

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:12
Росія готується до війни з НАТО - Мамука Мамулашвілі
Мамука Мамулашвілі. Фото: РБК-Україна

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі заявив, що Росія цілком може готуватися до прямого зіткнення. Цього разу — з країнами НАТО.

Про це він сказав в ефірі програми День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росія готується до війни з НАТО

За словами Мамулашвілі, історія дій російської армії свідчить про певну закономірність — свої війни Москва зазвичай починає під приводом "миротворчих операцій" або за участі так званих "зелених чоловічків".

Саме так, наголосив він, розпочиналися конфлікти в Грузії, а згодом і в Україні.

"Так Росія починає війни на практиці — з миротворчими силами, "зеленими чоловічками". Так все почалося в Грузії. Так це почалося і в Україні", — зазначив Мамулашвілі.

Він переконаний, що нинішнє переозброєння Російської Федерації може бути підготовкою до нової масштабної агресії, цього разу — проти країн Альянсу.

Командир "Грузинського легіону" наголосив, що державам НАТО варто максимально підтримувати Україну зброєю, адже, за його словами, це допоможе запобігти війні на території самих членів Альянсу. Особливо важливою, вважає Мамулашвілі, є допомога від тих держав, які безпосередньо межують з Україною та Росією.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна підтримує ідею збивання російських ракет і дронів над територією України, аби запобігти поширенню загрози на сусідні держави, проте для цього потрібне рішення НАТО.

Раніше ми також інформували, що у німецькому місті Гайленкірхен, де розташована стратегічна авіабаза НАТО, помітили проліт невідомого безпілотника в зоні, де польоти заборонені.

НАТО війна в Україні війна Росія Грузинський легіон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації