Росія готується до війни з НАТО - Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі. Фото: РБК-Україна

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі заявив, що Росія цілком може готуватися до прямого зіткнення. Цього разу — з країнами НАТО.

Про це він сказав в ефірі програми День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія готується до війни з НАТО

За словами Мамулашвілі, історія дій російської армії свідчить про певну закономірність — свої війни Москва зазвичай починає під приводом "миротворчих операцій" або за участі так званих "зелених чоловічків".

Саме так, наголосив він, розпочиналися конфлікти в Грузії, а згодом і в Україні.

"Так Росія починає війни на практиці — з миротворчими силами, "зеленими чоловічками". Так все почалося в Грузії. Так це почалося і в Україні", — зазначив Мамулашвілі.

Він переконаний, що нинішнє переозброєння Російської Федерації може бути підготовкою до нової масштабної агресії, цього разу — проти країн Альянсу.

Командир "Грузинського легіону" наголосив, що державам НАТО варто максимально підтримувати Україну зброєю, адже, за його словами, це допоможе запобігти війні на території самих членів Альянсу. Особливо важливою, вважає Мамулашвілі, є допомога від тих держав, які безпосередньо межують з Україною та Росією.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна підтримує ідею збивання російських ракет і дронів над територією України, аби запобігти поширенню загрози на сусідні держави, проте для цього потрібне рішення НАТО.

Раніше ми також інформували, що у німецькому місті Гайленкірхен, де розташована стратегічна авіабаза НАТО, помітили проліт невідомого безпілотника в зоні, де польоти заборонені.