РФ готовит удар по Украине в ближайшее время, — Зеленский

РФ готовит удар по Украине в ближайшее время, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:04
Обстрелы Украины — Россия готовит новый массированный удар
Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине. Сейчас наша страна работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время празднования Дня работников дипломатической службы, общаясь с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

РФ готовит обстрел Украины

"Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут, ну, это в их характере на Рождество, потому что да, вы знаете, именно на наше Рождество, сделать какой-то массированный удар. Ну и людям обращать внимание, большое внимание в эти дни, потому что эти товарищи могут применить соответствующие удары. Ничего святого там нет", — предупредил Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина работает над усилением противовоздушной обороны, в частности над тем, чтобы закупить дополнительные системы Patriot у США.

"Мы будем усиливать сильный контракт, над которым мы работаем по десяткам, да, пару десятков систем Patriot с американцами, закупать через те или иные программы. Это все, над этим мы работаем. Я уверен, в этом будет результат", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Мерц предложил России перемирие на Рождество. По его словам, "это может стать началом мира".

Реагируя на это, Зеленский заявил, что полностью поддерживает идею рождественского перемирия. В то же время президент подчеркнул, что реализация такого шага зависит прежде всего от политической воли России.

В то же время в Кремле категорически отвергли такое предложение и цинично заявили, что видят в этом угрозу.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
