Україна
РФ готує масований удар по Україні найближчим часом, — Зеленський

РФ готує масований удар по Україні найближчим часом, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:04
Обстріли України — Росія готує новий масований удар
Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні. Зараз наша країна працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час відзначення Дня працівників дипломатичної служби, спілкуючись з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

РФ готує обстріл України

"Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар. Ну і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці товаріщі можуть застосувати відповідні удари. Нічого святого там немає", — попередив Зеленський. 

Він додав, що зараз Україна працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема над тим, щоб закупити додаткові системи Patriot у США. 

"Ми будемо посилювати сильний контракт, над яким ми працюємо щодо десятків, так, пару десятків систем Patriot з американцями, закуповувати через ті чи інші програми. Це все, над цим ми працюємо. Я впевнений, в цьому буде результат", — наголосив президент. 

Нагадаємо, раніше Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво. За його словами, "це може стати початком миру".

Реагуючи на це, Зеленський заявив, що цілковито підтримує ідею різдвяного перемир'я. Водночас президент наголосив, що реалізація такого кроку залежить насамперед від політичної волі Росії.

Водночас в Кремлі категорично відкинули таку пропозицію та цинічно заявили, що вбачають у цьому загрозу.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
